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Brent подорожала до $77,94 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг днем после резкого падения накануне и возвращения к росту утром.

К 15:09 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,32%), до $77,94 баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,28%), до $74,51 за баррель.

Рынок поддерживают опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США, снизившиеся на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн.

Трейдеры также ждали в четверг предварительных данных о динамике американского ВВП в первом квартале.

Технический анализ показывает, что в среднесрочной перспективе рынок ожидает рост, отмечают аналитики Sevens Report Research. "Даже если апрельские максимумы были результатом ложного прорыва или движения вверх, пока мы ожидаем стабилизации котировок WTI в районе предыдущей поддержки, установившейся в 2023 году, ближе к $70 за баррель, и, возможно, их восстановления с формированием нового торгового диапазона, ближе к $80, по мере переоценки фундаментальных факторов", - заявили они.

В свою очередь, аналитики Zaner ожидают укрепления фундаментальной поддержки котировок за счет сохранения позитивных перспектив спроса на энергоресурсы со стороны Индии и Китая.

WTI Brent США
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