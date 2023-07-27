Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I полугодии составила 16,85 млрд рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I полугодии 2023 г. составила 16,85 млрд руб. против чистого убытка 12,83 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка составила 61,32 млрд руб. (+12,2%).

Прочие расходы "Юнипро" в I полугодии сократились до 0,626 млрд руб. против 33,59 млрд руб. годом ранее. В своем релизе компания напомнила, что в отчете за I полугодие 2022 г. было отражено обесценение активов в результате изменения прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки.

Положительную динамику выручки обусловили рост производства электроэнергии на станциях компании, рост цен на рынке на сутки вперед и конкурентного отбора мощности, платежи за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС и модернизированного первого энергоблока Сургутской ГРЭС-2, перечислили в "Юнипро".

По итогам I полугодия у компании отсутствовали долгосрочные заемные средства. Краткосрочные оценивались в 192 млн руб.

На счетах компании хранилось 42,1 млрд руб.

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт.

Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций "Юнипро" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 г. заявили, что с конца 2022 г. фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.