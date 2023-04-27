Ритейлер Gap сократит 1,8 тысячи рабочих мест ради оптимизации бизнеса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, сократит 1,8 тысячи рабочих мест в соответствии с объявленным в марте планом упрощения и оптимизации операционной модели и структуры.

Увольнения затронут персонал штаб-квартиры компании и сотрудников высшего звена, говорится в сообщении Gap, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Расходы компании в связи с сокращением штата составят от $100 млн до $120 млн.

Gap рассчитывает завершить основную часть сокращений до конца первого полугодия текущего финансового года.

Штат компании по данным на конец предыдущего фингода (28 января 2023 года) составлял порядка 95 тыс. человек.

Gap по-прежнему ожидает, что меры по оптимизации операционной модели и структуры, в том числе сокращение рабочих мест, позволит ей добиться экономии на ежегодных расходах в $300 млн.

С начала 2023 года капитализация Gap снизилась на 16,1%.