"Автодом" будет поставлять в Россию грузовики китайского бренда Forland

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Дилерский холдинг "Автодом" совместно с российским представительством Mercedes-Benz (АО "Мерседес-Бенц Рус"), активы которого дилер приобрел в середине месяца, подписали дистрибьюторское соглашение на поставку в Россию малотоннажных и среднетоннажных грузовиков китайского бренда Forland.

Компании получили эксклюзивные права на импорт техники Forland и определились с планами расширения совместного бизнеса, сообщила пресс-служба "Автодома". Официальный старт продаж автомобилей китайской марки в России намечен на вторую половину 2023 года.

На российский рынок планируется поставлять широкий ассортимент шасси Forland полной массой от 3,5 тонны до 18 тонн. Кроме того, в планах компаний сотрудничество с локальными производителями кузовов и продажа полнокомплектных автомобилей с различными типами кузовов, наиболее востребованными локальными потребителями.

"Мы начали переговоры с маркой Forland еще в конце прошлого года и сегодня рады объявить о подписании дистрибьюторского соглашения. Для нас сегмент коммерческого транспорта - важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надежных партнеров из России и других стран", - сообщил через пресс-службу гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

"Мы уверены, что успешный многолетний опыт работы в качестве генерального дистрибьютора, а также профессиональная команда специалистов и безупречная репутация позволят компании АО "Мерседес-Бенц Рус" стать надежным партнером и представителем бренда Forland на российском рынке в сегментах малотоннажных автомобилей и среднетоннажных грузовиков", - отметила со своей стороны гендиректор российского представительства Mercedes Наталья Королева.

Дилерская группа "Автодом" основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: Aurus, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. Дилер имеет 36 центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.