Дилерский холдинг "Автодом" планирует выйти на IPO в 2023-24 гг.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Автодилерский холдинг "Автодом" намерен при благоприятной конъюнктуре провести IPO в 2023-2024 годах, сообщила компания.

"В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого", - говорится в пресс-релизе дилера.

В нем также отмечается, что в следующем году "Автодом" планирует организовать промсборку по полному циклу (CKD) на производственных мощностях собственных предприятий. Ранее компании были переданы российские активы Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод.

"Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, в наших планах непрерывное развитие и движение вперед. Это большой бизнес, который невозможно остановить какими-либо ограничениями. Еще несколько масштабных проектов у нас сейчас на финальных стадиях переговоров, и, я уверен, совсем скоро мы порадуем всех очередными грандиозными новостями, возможно даже в этом году" - цитирует пресс-служба "Автодома" гендиректора группы Андрея Ольховского.

Дилер выпустил первый облигационный заем в прошлом году, продолжив эмиссию ценных бумаг. В апреле текущего года группа была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в октябре подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Автодом" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

"Автодом" был основан в конце 1992 года. Холдинг специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Дилерская сеть насчитывает 27 центров и салонов, в портфеле компании 13 известных мировых брендов: BMW, BMW Motorrad, Mini, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, KTM и российский Aurus. Выручка дилера формируется за счет продажи новых автомобилей, авто с пробегом, сервисного обслуживания, trade-in, реализации запчастей и аксессуаров, страховых и финансовых продуктов.

По итогам первого полугодия 2022 года "Автодом" на фоне ухода иностранных автомобильных брендов и падения рынка продемонстрировал снижение выручки г/г на 36% до 27,3 млрд руб.. Вместе с тем, рост EBITDA компании составил 18%, что было связано с положительной ценовой динамикой.