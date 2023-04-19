"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению российских активов Mercedes-Benz находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе дилерского холдинга "Автодом", покупателя активов.

"До конца сделка не закрыта, и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, накануне дилер уже стал владельцем части активов германского концерна - в частности, 100% долей подмосковного завода Mercedes (ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", МБМР) и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Соответствующие изменения зарегистрированы в реестре 18 апреля. Сведения о приобретении им контроля над другими местными структурами Mercedes в нем на данный момент не отражены.

Активы Mercedes приобретаются "Автодомом" в рамках сделки, которая была анонсирована в конце октября. Германский концерн тогда заявлял, что продаст, в частности, доли в двух названных компаниях, а также в АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в России), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус". Президентское разрешение на покупку кэптивного банка дилер получил в начале февраля.

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не называлась. "Автодом" сообщал, что концерну предоставляется опцион на обратный выкуп долей в переданных юрлицах "за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком".

Минпромторг заявлял, что "Автодом" после сделки сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместный выпуск автомобилей на заводе МБМР. Кроме того, дилеру досталось право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

Дилер со своей стороны обещал оперативно подобрать партнера для загрузки завода, не называя претендентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сентябре говорил, что идет подбор китайского партнера.

Гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева при объявлении о продаже российских активов называла основными приоритетами при согласовании условий сделки "максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании".

Завод МБМР в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье строился в течение двух лет и открылся весной 2019 года. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Дилерская группа "Автодом" основана в конце 1992 года, у нее 27 дилерских центров в Москве, Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM.

Как говорится в отчетности АО "Автодом", акционерами компании являются предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО "Бридж Кэпитал") и Андрей Костин (46,8%).