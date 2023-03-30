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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

"ОТИС" завершил ребрендинг компаний в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - METEOR Lift завершил ребрендинг компаний группы "ОТИС Россия", сообщили в пресс-службе производителя лифтового оборудования.

"ЗАО "Щербинка ОТИС Лифт" переименовано в ЗАО "Метеор Лифт Щербинка". Новое юридическое наименование зарегистрировано 29 марта 2023 года. Таким образом METEOR Lift завершил ребрендинг компаний, входивших в группу ОТИС Россия", - отметили в компании.

Условие об изменении наименования юридического лица, смену торговой марки ОТИС, а также продукции и услуг, выпускающихся под одноименным брендом в России, были частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital.

23 декабря 2022 года юридическое название ООО "ОТИС Лифт" было изменено на ООО "Метеор Лифт", которое объединило лифтовый завод в Петербурге и региональную сеть подразделений компании.

17 марта 2023 года АО "МОС ОТИС" было переименовано в АО "Метеор Лифт Москва", которое, как и ранее, отвечает за работу компании в Московском регионе.

В январе 2023 года предприятие представило новую торговую марку METEOR Lift, под которой будет производиться продукция и предоставляться услуги во всех регионах РФ.

S8 Capital Otis ОТИС Россия METEOR Lift
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