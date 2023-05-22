Холдинг S8 Capital завершил покупку активов Continental в России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG, сообщила пресс-служба холдинга.

Холдинг приобрел завод-производитель шинной продукции в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора готовой продукции.

Производство шин на калужском заводе продолжится. Все 1,1 тыс. работников сохранят свои места.

"S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий. (...) В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга", - цитирует пресс-служба управляющего директора холдинга Торстена Шуберта.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Continental AG, продажа российских активов произошла в рамках объявленного контролируемого ухода с российского рынка.

В тоже время Continental продолжает владеть акциями совместного предприятия с российской компанией Mettem по производству тахографов в Чистополе (Татарстан), на котором работает около 10 сотрудников. Процесс продаж находится на продвинутой стадии, но одобрения регулирующих органов пока не получены.

Кроме того, в планах Continental продать располагающиеся в Москве офисы продаж подразделения ContiTech group, где работает около 30 сотрудников.

S8 Capital в апреле 2023 года закрыл сделку по приобретению активов немецкого концерна Bosh в городе Энгельс, включающих три производственные площадки.

В июле 2022 года S8 Capital приобрел все российские активы американской Otis Elevator Company. Прием новых заказов и работа лифтового завода в Санкт-Петербурге были возобновлены через три дня после завершения сделки. За первый месяц работы завод произвел более 400 единиц оборудования, достигнув максимума с марта 2022 года. В настоящее время продукция выпускается под маркой Meteor Lift.

S8 Capital объединяет активы в разных секторах экономики: от производства до медиа, электронной коммерции и аналитических сервисов. В структурах холдинга работают более 7 тыс. человек.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва" в Калуге. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Завод производит шины размером от 13 до 21 дюйма.