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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Новый глава Банка Японии допустил изменение ДКП в период ее ревизии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии сможет корректировать денежно-кредитную политику при необходимости в течение периода проведения ее ревизии, заявил на пресс-конференции глава японского ЦБ Кадзуо Уэда. Об этом сообщает MarketWatch.

28 апреля ЦБ решил сохранить основные параметры ДКП, но анонсировал ее ревизию за последние 25 лет. Итоги анализа будут опубликованы через 12-18 месяцев. Такая ревизия необходима, поскольку "достижение ценовой стабильности было проблемой в течение 25 лет", и ЦБ пробовал многие меры для решения проблемы, объяснили в Банке Японии.

Уэда, возглавивший японский ЦБ в начале апреля, отметил, что не знает, к принятию каких мер приведут результаты анализа.

По его словам, сейчас Центробанк считает необходимым сохранять текущую стимулирующую политику.

"Риск того, что мы не сможем добиться стабильной инфляции на целевом уровне в 2%, преждевременно ужесточив монетарную политику, выше, чем риски, связанные с превышением инфляцией этой отметки из-за отсрочки ужесточения", - cказал он.

Банк Японии Япония Кадзуо Уэда
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