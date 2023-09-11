Глава Банка Японии намекнул на возможность отказа от отрицательных ставок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии может свернуть политику отрицательных процентных ставок, когда поймет, что близок к достижению цели устойчивой инфляции на уровне 2%, заявил газете Yomiuri глава ЦБ Кадзуо Уэда.

К концу 2023 года у ЦБ, вероятно, будет достаточно информации, чтобы решить, можно ли отказываться от отрицательной ставки, сказал он.

Японский ЦБ удерживает краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых.

"Если мы посчитаем, что сможем достичь целей по инфляции даже после отказа от отрицательной ставки, мы откажемся от нее", - отметил Уэда.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится выше 2% уже более года, и эксперты ждут, что Банк Японии начнет повышать ставку, пишет The Japan Times. Уэда, однако, неоднократно подчеркивал необходимость сохранения ультрамягкой монетарной политики до тех пор, пока у ЦБ не появится уверенности в устойчивости 2%-й инфляции.

Он повторил эту мысль в интервью Yomiuri, отметив, что Банк Японии будет "терпеливо" придерживаться ультрамягкой политики в обозримом будущем.

При этом, по словам Уэды, японский ЦБ не будет закрывать глаза на риск того, что инфляция будет превышать ожидания. Рост зарплат начинает толкать вверх цены на услуги, добавил он.

Ключевой вопрос заключается в том, продолжат ли зарплаты расти в следующем году, сказал Уэда.

Иена резко укрепляется в паре с долларом в понедельник на заявлениях Уэды, доходности японских гособлигаций растут.

Курс доллара к иене по данным на 13:50 по Москве упал на 0,7%, до 146,83 иены против 147,82 иены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость американской валюты опускалась до 145,92 иены.

Доходность десятилетних японских госбумаг выросла на 5,2 базисного пункта, до 0,702% - максимума с 2014 года, отмечает Market Watch.