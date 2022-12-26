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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Банк Японии пообещал сохранить ультрамягкую ДКП в ближайшее время

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк Японии не собирается в ближайшее время отказываться от ультрамягкой денежно-кредитной политики, заявил руководитель Центробанка Харухико Курода.

На прошлой неделе регулятор неожиданно расширил диапазон, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой ДКП, которой он придерживался годами.

Однако Курода опроверг это предположение и сказал, что расширение коридора было нацелено на усиление эффекта от ДКП и не было первым шагом к отказу от масштабной программы стимулирования.

"Это определенно не шаг к выходу. Банк будет стремиться к устойчивому и стабильному достижению целевого уровня цен, сопровождаемому повышением заработной платы, сохраняя мягкую денежно-кредитную политику с контролем доходности", - сказал глава ЦБ.

Он также сказал, что потребительская инфляция в стране может замедлиться ниже целевого уровня Банка Японии в 2% в следующем финансовом году, который начнется в марте 2023 года, поскольку исчезнут последствия резкого подорожания импортной продукции, сообщают местные СМИ.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в предыдущий месяц. Это самые высокие темпы повышения с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Центробанка страны восьмой месяц подряд.

Япония Банк Японии Харухико Курода
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