Банк Японии не стал менять ключевые параметры ДКП

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало последним для главы ЦБ Харухико Куроды, возглавляющего банк с 2013 года.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка. Решение было принято единогласно.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%.

Многие экономисты ожидают, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности гособлигаций на одном из ближайших заседаний, пишет MarketWatch.

Парламент Японии на этой неделе утвердил Кадзуо Уэду на пост следующего главы ЦБ. Он возглавит Банк Японии 8 апреля, когда истечет срок полномочий Куроды. Следующее заседание состоится уже под его руководством 27-28 апреля.