Банк Японии сохранил ключевые параметры монетарной политики, анонсировал ее ревизию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка.

Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.

В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года.

При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Банк Японии также объявил о намерении провести ревизию денежно-кредитной политики, итоги которой будут опубликованы через 12-18 месяцев. Такой обзор необходим, поскольку "достижение ценовой стабильности было проблемой в течение 25 лет", и ЦБ пробовал многие меры для решения проблемы.

Согласно прогнозу японского Центробанка, инфляция без учета свежих продуктов питания в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, составит 1,8% в годовом выражении (предыдущий прогноз - 1,6%).

В марте этого года показатель увеличился на 3,1%.

Базовая инфляция в следующие два фингода составит 2% и 1,6% соответственно, прогнозирует ЦБ.

Банк Японии понизил прогноз роста ВВП на текущий фингод до 1,4% с 1,7%. В следующие два года экономика страны увеличится на 1,2% и 1%, ожидают в ЦБ.