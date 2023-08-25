Пошлина на экспорт шрота России в сентябре повысится на 7,4%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в сентябре, как и в три предыдущих месяца, будет нулевой, сообщает Минсельхоз. Пошлина на экспорт шрота повысится на 7,4%, до 7 995,3 рубля с 7 444 рублей в августе.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $819,5 за тонну ($829,4 месяц назад), на шрот - $269,2 ($270,2).

Пошлины на масло и шрот действуют по 31 августа 2023 года. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о продлении их на год - до 31 августа 2024 года. Документ согласован и внесен в кабмин, сообщало ведомство.

В нем также предусмотрен перевод экспортной пошлины на подсолнечник в рубли. С 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года ставка пошлины предлагается в 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну вместо нынешних 50%, но не менее $320 за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 000, которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).