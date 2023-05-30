РЖД в мае фиксируют рост погрузки свыше 2%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в мае фиксирует рост погрузки, в июне также ожидает увеличение этого показателя, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило в кулуарах конференции "Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"Динамика (в мае - ИФ) хорошая, больше 2% рост", - сказал он, отвечая на вопрос о погрузке в мае.

"На июнь такой же позитивный прогноз с ростом к прошлому году", - добавил Шило.

1 июня РЖД опубликуют итоговые данные по погрузке за май.