В феврале зарплаты в РФ выросли на 2% в реальном выражении после роста на 0,6% в январе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В России в феврале 2023 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 2% в годовом выражении после роста на 0,6% в январе 2023 года и в декабре 2022 года, на 0,3% - в ноябре и на 0,4% - в октябре, сообщил Росстат.

В целом за 2022 год зарплаты снизились в реальном выражении на 1%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в феврале 2023 года составила 65 094 рубля, увеличившись на 13,2% по сравнению с февралем 2022 года.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 5,4%, в 2024 году - 2,8%, в 2025 году - также 2,8%.