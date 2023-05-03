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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Реальные располагаемые доходы населения России в I квартале выросли на 0,1%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения России выросли на 0,1% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за квартал.

По данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году.

В том числе в IV квартале 2022 года рост составил 1,5% (оценка уточнена с 0,9%) после падения на 5,3% в III квартале (оценка уточнена с 3,1%), нулевой динамики во II квартале (оценка уточнена со снижения на 0,6%), снижения на 0,5% в I квартале (оценка уточнена со спада на 1,6%).

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на уровне 3,4%, в 2024-2026 годах - рост на 2,6-2,7% в год.

Росстат Минэкономразвития
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