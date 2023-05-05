Российские риски Intesa с июня 2022 года сократились на 2,5 млрд евро

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Итальянская группа Intesa с июня 2022 года сократила российские риски на 70% или на 2,5 млрд евро, до 0,2% от совокупного кредитного портфеля, говорится в пресс-релизе группы по итогам отчетности за первый квартал.

По состоянию на конец марта 2023 года объем трансграничных рисков, связанных с Россией, сократился до 0,9 млрд евро с 3,2 млрд евро по итогам июня 2022 года. Портфель кредитов на внутрироссийском рынке снизился вдвое - до 0,2 млрд евро с 0,4 млрд евро.

Группа отмечает, что более двух третей трансграничных сделок с Россией приходится на первоклассных заемщиков, значительная часть доходов которых поступает от экспорта сырьевых товаров. Риск группы на российских контрагентов из санкционного списка Минфина США оценивается в 0,4 млрд евро, указано в презентации Intesa.

Итальянская группа в марте 2022 года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. За деятельностью российской "дочки" следит специальное кризисное подразделение группы. Intesa Sanpaolo с конца февраля прошлого года не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", группа может продать 100% банка "Интеза" его менеджменту во главе с Антонио Фаллико. Сумма сделки, как ожидается, будет символической, при этом Intesa Sanpaolo рассчитывает на возврат российской "дочкой" предоставленного ей фондирования на сумму порядка 300 млн евро, говорил один из собеседников агентства в ноябре прошлого года. По данным другого источника, итальянская группа в рамках потенциальной сделки сохранит за собой опцион на обратный выкуп 51% акций АО.

Фаллико - гражданин Италии, но уже много лет живет и работает в России. Совет директоров банка "Интеза" он возглавил в 2003 году. Он был президентом ассоциации итальянских предпринимателей в России, основал ассоциацию "Познаём Евразию".

Чтобы сделка состоялась, нужно ее одобрение на высшем уровне: в конце октября прошлого года "Интеза" наряду с несколькими десятками других банков вошла в утвержденный Владимиром Путиным список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению президента.