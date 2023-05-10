Минфин США предупредили о "сейсмических" последствиях для экономики в случае дефолта

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры Уолл-стрит, консультировавшие министерство финансов США по вопросу заимствований на долговом рынке в последние 25 лет, выразили "глубокую обеспокоенность" отсутствием решения проблемы потолка госдолга Соединенных Штатов.

В письме к министру финансов США Джанет Йеллен, опубликованном на сайте ведомства, 17 бывших и нынешних лидеров консультативного совета по заимствованиям (TBAC) заявили, что финансовые рынки все больше опасаются возможности дефолта Штатов по долгу, и это уже привело к увеличению долговой нагрузки на каждого американского налогоплательщика.

Они отметили важность как можно более быстрого повышения лимита госдолга, подчеркнув при этом необходимость выработки постоянного решения, которое позволило бы устранить проблему.

"Пришло время выработать альтернативный метод обеспечения бюджетной ответственности - либо за счет увеличения потолка в соответствии с одобренными ассигнованиями, либо за счет полной отмены лимита", - говорится в письме.

Эксперты отметили снижение спроса на аукционах по размещению казначейских векселей, а также спад активности на вторичном рынке US Treasuries в связи с желанием инвесторов получать дополнительные премии к доходности для компенсации рисков.

"Рейтинговые агентства уже начали публиковать анализ, допускающий понижение рейтингов США и соответствующее увеличение кредитного риска для государственных и корпоративных заемщиков", - говорится в письме.

Это напрямую повлияет на любого заемщика, финансирование которого зависит от правительства США, включая ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, а также, например, железнодорожную компанию Amtrak.

"Тупик в обсуждении вопроса потолка госдолга рискует подорвать основы американского рынка гособлигаций, а также доверие к правительству США. Отсрочка платежей процентов или основной части долга Минфином станет событием сейсмического масштаба не только для финансовых рынков, но и для реальной экономики", - отмечается в письме.

Как сообщалось, встреча американского президента Джо Байдена с лидерами обеих палат Конгресса, прошедшая накануне, завершилась без существенных результатов.

Байден назвал эту встречу "продуктивной", однако спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что не увидел какого бы то ни было продвижения сторон к соглашению, отмечает Market Watch.

Ранее Йеллен предупредила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

"Затягивание решения вопроса будет иметь дорогостоящие последствия в краткосрочной перспективе, а долгосрочные последствия дефолта просто немыслимы", - говорится в письме бывших и нынешних лидеров TBAC.

В числе авторов письма - топ-менеджеры Goldman Sachs Group Inc. Бет Хэммак и Ашок Варадхан, а также экс-операционный директор JPMorgan Chase & Co. Мэтт Зеймс.