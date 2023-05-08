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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ЕС в рамках новых санкций против РФ может запретить экспорт ряда технологий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении РФ рассматривают вариант запрета на экспорт некоторых технологий и на использование ею некоторых объектов интеллектуальной собственности, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на ряд документов.

"Предложения включают в себя внесение в санкционные списки примерно 70 человек и 30 организаций; расширение ограничений с товаров на права на объекты интеллектуальной собственности и на лицензии при их производстве", - передает агентство.

Также ограничения должны затронуть больше СМИ, включая RT Balkan, и IT-компании, которые могут поставлять важнейшие технологии и программы российскому разведывательному сообществу. Также в ЕС хотят ужесточить правила в отношении перегрузки нефти с судна на судно в море и запретов на вход судов в порты Евросоюза.

Bloomberg напоминает, что ранее сообщал о проработке в ЕС запретов на транзит многих товаров через РФ, ограничений для судов, отключающих транспондеры, а также механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. По данным агентства, в случае одобрения механизма в ЕС создадут два списка - стран, по мнению Евросоюза, дающих РФ возможности обходить санкции, и запрещенных к поставкам товаров. Первоначальная цель инициативы - сдержать третьи страны от помощи России. В случае неудачи страны-члены ЕС по единогласному решению смогут пополнять списки конкретными странами и товарами, запрещенными для вывоза туда.

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Кроме того, в санкционные списки могут включить 35 структур из КНР, ОАЭ, Ирана, Армении, Узбекистана в связи с поставками товаров в Россию.

Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что ЕК направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

ЕС Евросоюз Россия
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