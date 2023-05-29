"АвтоВАЗ" ушел в трехнедельный корпоративный отпуск

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "АвтоВАЗ" с 29 мая ушли в корпоративный отпуск, который продлится 19 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Автопроизводитель был вынужден перенести дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

Отмечалось, что отпуск в начале лета не повлияет на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечит формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тысяч автомобилей.

Во время корпоративного отпуска компания планирует завершить валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения. Эти компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца отпускного периода.

Сейчас на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал о готовящемся запуске конвейерной линии по сборке автомобилей на бывшем петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") - "Лада Санкт-Петербург". Ранее на этой площадке "АвтоВАЗ" рассчитывал начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D.

"В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого - скажу позже", - говорил Соколов журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума на прошлой неделе.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.