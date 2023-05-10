В ЕК допустили продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

Полиция охраняет вагоны-зерновозы из Украины возле польско-украинского пограничного перехода Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз, скорее всего, согласится на продление действия регламента, запрещающего свободную торговлю пшеницей, кукурузой, рапсом и подсолнечником с Украины в пяти восточноевропейских странах, заявил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в эфире Radio Zet.

Он напомнил, что со 2 мая по 5 июня действует запрет ЕС на свободный ввоз украинских зерновых и масличных в Польшу, Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию, однако разрешен их транзит по территории этих стран.

Запрет распространяется только на "самые чувствительные продукты", которые импортировались в избытке. В списке продуктов, которые предлагались пятью странами к запрету, есть еще несколько позиций, которые импортировались в избытке, но в данный момент на рынке, в частности Польши, каких-либо сбоев из-за них не наблюдается, отметил еврокомиссар.

"Например, была проблема с медом. Мы проверили данные, оказалось, что в 2022 году в Польшу поступило меньше меда, чем в 2021 году", - сказал он.

Он допустил, что для мяса птицы может быть применена оговорка о безопасности. "Европейская комиссия проводит анализ рынка и в зависимости от результатов этого анализа может принять решение о введении импортных квот", - сказал Войцеховский и напомнил, что до либерализации торговли импортная квота для Украины составляла 90 тысяч тонн мяса птицы.

"Теперь, однако, этот импорт из Украины увеличился на 80% по ЕС, что является существенным ростом", - подчеркнул он.

Он считает, что хлебный кризис предотвращен. Он напомнил, что в Польшу с апреля 2022 года до конца марта 2023 года было ввезено 4,1 млн тонн зерна, из которых 3,4 млн тонн осталось в стране, остальное было провезено транзитом.

Войцеховский отметил, что польские фермеры, которые сейчас продают зерно, могут воспользоваться госпомощью и субсидиями. Спрос на зерно есть, однако остается проблема низкой цены на него.

Еврокомиссар отметил, что экономика Польши очень выигрывает от либерализации торговли с Украиной. "10 млрд евро - это стоимость польского экспорта на Украину в 2022 году, то есть треть экспорта ЕС. Импорт составляет 6 млрд евро, а 4 млрд евро - профицит", - уточнил он.

Войцеховский предположил, что государства-члены ЕС согласятся на продление после 5 июня 2023 года положения, запрещающего свободную торговлю четырьмя сельхозкультурами в восточноевропейских странах. "Все указывает на это", - резюмировал он.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период со 2 мая по 5 июня 2023 года. ЕК отмечала, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств. Транзит данных товаров через пять этих стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

При этом министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус считает, что защитные меры должны действовать до конца 2023 года, а не до 5 июня.

Западные СМИ ранее отмечали, что проблема у сельхозпроизводителей ряда стран на востоке ЕС возникла из-за наблюдающегося в последние месяцы наплыва украинского зерна и другой сельхозпродукции из этой страны. В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, это провоцирует избыток предложения и, соответственно, негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.