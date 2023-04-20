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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Чехия не будет запрещать импорт сельхозпродукции с Украины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не выявили нарушений, поэтому у Чехии нет оснований для запрета импорта сельхозпродуктов из Украины, сообщил министр сельского хозяйства страны Зденек Некула. Об этом пишут Ceske Noviny.

Военная операция на Украине

По словам министра, каждый образец импортируемых в Чехию продуктов питания анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ. В основном это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов. Кроме того, все образцы проверяются на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.

Минсельхоз Чехии пообещал продолжать интенсивные проверки продуктов и в дальнейшем, распространив их и на молочные продукты.

Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует значительную часть своей продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия обеспечила свои потребности в зерне на 160%.

Польша запретила импорт и транзит ряда сельхозтоваров из Украины, но позже согласилась возобновить транзит в ночь с 20 на 21 апреля. Румыния не запрещает транзит, но существенно расширила список запрещенных к импорту украинских товаров, наиболее важными из которых являются зерновые, семена рапса и подсолнечника, мука, масло, мед и некоторые мясные продукты. Словакия запретила импорт и переработку импортируемого из Украины зерна из-за его ненадлежащего качества.

Венгрия временно запретила импорт 25 украинских продуктов, в том числе зерна, масличных семян, муки и растительного масла. Позже власти страны заявили, что добавят мед и некоторые мясные продукты в список запрещенной к ввозу продукции. Транзит через Венгрию по-прежнему разрешен. Болгария также ввела временный запрет на импорт украинских сельхозпродуктов, за исключением товаров, которые следуют транзитом.

В ближайшее время в Брюсселе продолжатся переговоры представителей пяти стран ЕС и исполнительного заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, на которых, как ожидается, будет расширен и согласован список запрещенных к импорту сельхозтоваров из Украины.

AP ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.

Минсельхоз Чехия Украины Зденек Некула
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