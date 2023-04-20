Чехия не будет запрещать импорт сельхозпродукции с Украины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не выявили нарушений, поэтому у Чехии нет оснований для запрета импорта сельхозпродуктов из Украины, сообщил министр сельского хозяйства страны Зденек Некула. Об этом пишут Ceske Noviny.

По словам министра, каждый образец импортируемых в Чехию продуктов питания анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ. В основном это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов. Кроме того, все образцы проверяются на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.

Минсельхоз Чехии пообещал продолжать интенсивные проверки продуктов и в дальнейшем, распространив их и на молочные продукты.

Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует значительную часть своей продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия обеспечила свои потребности в зерне на 160%.

Польша запретила импорт и транзит ряда сельхозтоваров из Украины, но позже согласилась возобновить транзит в ночь с 20 на 21 апреля. Румыния не запрещает транзит, но существенно расширила список запрещенных к импорту украинских товаров, наиболее важными из которых являются зерновые, семена рапса и подсолнечника, мука, масло, мед и некоторые мясные продукты. Словакия запретила импорт и переработку импортируемого из Украины зерна из-за его ненадлежащего качества.

Венгрия временно запретила импорт 25 украинских продуктов, в том числе зерна, масличных семян, муки и растительного масла. Позже власти страны заявили, что добавят мед и некоторые мясные продукты в список запрещенной к ввозу продукции. Транзит через Венгрию по-прежнему разрешен. Болгария также ввела временный запрет на импорт украинских сельхозпродуктов, за исключением товаров, которые следуют транзитом.

В ближайшее время в Брюсселе продолжатся переговоры представителей пяти стран ЕС и исполнительного заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, на которых, как ожидается, будет расширен и согласован список запрещенных к импорту сельхозтоваров из Украины.

AP ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.