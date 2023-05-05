Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Молдавия планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, сообщила пресс-служба молдавского министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Министр Владимир Боля на встрече с главой делегации ЕС в Молдавии Янисом Мажейксом проинформировал о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

По его информации, Молдавия готовит комплекс мер для сохранения конкурентных позиций агросектора, так как молдавские фермеры постоянно указывают на высокую себестоимость производимой продукции.

Для решения этой проблемы из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды фермерам компенсируют акциз за использованное дизельное топливо. Помимо этого, правительство намерено субсидировать фермерам стоимость пестицидов и удобрений.

На встрече также обсуждались возможности предоставления поддержки ЕС для гармонизации молдавского законодательства, касающегося агросектора.

Как сообщалось, Европейская комиссия со 2 мая по 5 июня ввела запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, потребовав отмены односторонних запретов на экспорт украинской агропродукции, к которым прибегали Польша, Венгрия, Словакия и Болгария с 15 апреля.

В остальные страны ЕС импорт из Украины всей продукции, включая пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, должен продолжаться без ограничений, указала Еврокомиссия. Она также отметила, что запрет не должен распространяться на контракты, заключенные до его введения.

Западные СМИ ранее отмечали, что проблема у сельхозпроизводителей ряда стран на востоке ЕС возникла из-за наблюдающегося в последние месяцы наплыва украинского зерна и другой продукции из этой страны. В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, это провоцирует избыток предложения и, соответственно, негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.

Согласно данным Гостаможслужбы Украины, в первом квартале этого года экспорт кукурузы в Молдавию составил 12,6 тыс. тонн на $4,01 млн, семян подсолнечника - 0,34 тыс. тонн на $0,35 млн, других семян масличных - 0,12 тыс. тонн на $0,31 млн. Кроме того, в Молдавию были экспортированы 6,37 тыс. тонн подсолнечного масла на $5,95 млн.