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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены угрозой дефолта и надеются, что США удастся избежать такого развития событий, заявила в пятницу на брифинге журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы все обеспокоены, очень обеспокоены этим. Мы надеемся, что до этого (дефолта - ИФ) не дойдет", - заявила она.

Ранее стало известно, что Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти отложили намеченные на пятницу переговоры по вопросу госдолга.

В конце апреля республиканцы в Палате представителей одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

В пятницу министр финансов Джанет Йеллен вновь повторила, что дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

В начале мая она предупреждала, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

Джо Байден Карин Жан-Пьер США
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