Байден не исключил, что не поедет на саммит G7 из-за проблемы госдолга

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от зарубежных поездок, включая участие в саммите стран G7, если ситуация с госдолгом не разрешится до момента его отъезда.

"Если бы мы (...) все еще не решили этот вопрос, и сроки попадали бы на время моего отсутствия, я бы не поехал. Я бы остался, пока это не закончится", - сказал Байден.

Он добавил: "Я по-прежнему привержен делу, и, очевидно, это самый важный вопрос в повестке дня".

Тем не менее, президент отметил, что отмена поездок все же "маловероятна".

Как сообщалось, состоявшаяся встреча Байдена с лидерами американского конгресса по проблеме повышения потолка завершилась безрезультатно.

Байден после встречи решительно выступил против идеи дефолта, заявив, что "ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт - это не вариант".

Он подчеркнул, что в случае дефолта "наша экономика впала бы в значительную рецессию".

Министр финансов Джанет Йеллен уведомила законодателей на прошлой неделе, что США могут объявить дефолт к 1 июня.

Планируется, что президент должен принять участие во встрече лидеров G7 в Хиросиме 19-21 мая, затем 24 мая посетить Австралию для участия в саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), и совершить остановку в Папуа-Новой Гвинее.