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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

First Citizens оценил прибыль от покупки Silicon Valley Bank в $9,8 млрд

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский банк First Citizens оценивает прибыль от покупки активов и обязательств рухнувшего Silicon Valley Bank (SVB) в $9,8 млрд, говорится в отчетности First Citizens за первый квартал.

Чистая прибыль First Citizens в январе-марте увеличилась более чем в 30 раз в годовом выражении и составила $9,5 млрд, или $653,64 на акцию. Скорректированный показатель почти не изменился и составил $306 млн, или $20,09 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную чистую прибыль в размере $22,29 на акцию.

First Citizens приобрел в конце марта все кредиты и депозиты Silicon Valley Bridge Bank - банка-санатора, которому достались активы и депозиты SVB. Сделка включала покупку активов на $72 млрд с дисконтом в $16,5 млрд.

Silicon Valley Bank, 16-й по величине банк США, объявил о закрытии 11 марта. Банк предоставлял банковские услуги многим американским стартапам. Вывод корпоративными клиентами SVB средств со вкладов для покрытия издержек на фоне падения доходов, наложившийся на снижение стоимости портфеля ценных бумаг из-за ужесточения политики Федеральной резервной системы, привел к тому, что банк пришлось передать под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Котировки акций First Citizens на предварительных торгах в среду растут на 5,2%. За последние 12 месяцев рыночная стоимость банка увеличилась почти на 73%.

Silicon Valley Bank First Citizens США FDIC
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