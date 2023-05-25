First Citizens сократил около 3% штата SVB спустя два месяца после его покупки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американский First Citizens Bank, новый владелец активов потерпевшего крах в марте этого года Silicon Valley Bank (SVB), сократил порядка 500 сотрудников, или около 3% штата SVB.

"Учитывая сложности, с которыми столкнулся SVB в начале 2023 года, становится все более очевидным, что нам нужно принимать решения для корректировки масштаба операций", - говорится в заявлении главы First Citizens Фрэнка Холдинга, которое цитирует газета Financial Times.

Сокращения преимущественно затронули корпоративные и административные функции SVB, особенно те сферы, где возникло дублирование в результате сделки.

SVB, 16-й по величине банк США, объявил о закрытии 11 марта. Банк предоставлял услуги многим американским стартапам. Вывод корпоративными клиентами SVB средств со вкладов для покрытия издержек на фоне падения доходов наложился на снижение стоимости портфеля ценных бумаг из-за ужесточения политики ФРС. В итоге это привело к тому, что банк пришлось передать под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

First Citizens Bank выкупил активы и депозиты SVB в конце марта этого года.