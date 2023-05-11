В Кремле заверили, что ситуация с дефицитом бюджета находится под контролем

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные по дефициту российского бюджета, заявив, что ситуация находится под контролем.

По данным Минфина, с января по апрель дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей. На брифинге Пескова спросили, вызывает ли ситуация опасения у Кремля, в частности, в плане исполнения государственных обязательств. У пресс-секретаря уточнили, может ли рост дефицита повлечь снижение мер поддержки населения и бизнеса.

"Нет, вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях, которые регулярно проводит глава государства. Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая и есть необходимый запас прочности по разным параметрам", - ответил пресс-секретарь президента.