Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор алмазной компании "АЛРОСА" Сергей Иванов 2 апреля продал половину принадлежавшего ему пакета акций компании и пообещал направить вырученные деньги на закупку лекарств, оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом в Мирнинском районе Якутии.

Это более 18,5 млн рублей, сообщила пресс-служба компании. Доля Иванова в "АЛРОСА" снизилась до 0,00415% с 0,0083%

"Я понимаю, что сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна максимальная оперативность в закупках. На личные деньги приобрести сегодня дефицитные медицинские средства проще и быстрее", - объяснил топ-менеджер через пресс-службу.

Сергей Иванов - сын бывшего министра обороны, ныне спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова. Он возглавил "АЛРОСА" в 2017 году, в марте 2020 года был переизбран гендиректором еще на пять лет.

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