Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на понедельник заявил, что, вероятно, добился переизбрания уже в первом туре выборов.

"Мы считаем, что победили уже в первом туре", - сказал он на выступлении перед сторонниками, которое транслировало турецкое телевидение.

Эрдоган отметил, что, согласно уже обработанным бюллетеням, он набрал на 2,6 млн голосов больше, чем его ближайший преследователь. Действующий президент ожидает, что после обработки оставшихся бюллетеней этот отрыв станет еще больше.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что важно дождаться официальных окончательных итогов первого тура голосования.

Глава государства добавил, что продолжается подсчет голосов граждан Турции, проживающих за рубежом. Ранее сообщалось, что среди этой категории избирателей он, по первым данным, значительно опережал лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

В то же время Эрдоган сказал, что, если победитель выборов определится только во втором туре, это не будет трагедией.

Также он сообщил, что "Народный альянс", в который входит правящая "Партия справедливости и развития", предварительно, завоевал большинство в парламенте.

По данным, поступающим с избирательных участков, Эрдоган получает чуть меньше 50% голосов, Кылычдароглу - около 45%.