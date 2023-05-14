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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Пожар на заводе "Феррони" в Тольятти ликвидирован

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пожар на заводе по производству входных металлических дверей на заводе "Феррони" в Тольятти ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считается нарушение технологического процесса. Прокуратура проводит проверку.

Информация о возгорании в покрасочном цехе на тольяттинском заводе "Феррони" поступила накануне в 22:22. Площадь, пройденная огнем, достигла 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения составила 5 тысяч квадратных метров.

О локализации объявлено в 03:46. Открытое горение ликвидировано в 06:45.

Для борьбы с огнем были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

Завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа".

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Феррони Тольятти" является Евгений Кузнецов.

Тольятти Самарская область
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