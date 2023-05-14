Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 тысяч кв. м на заводе в Тольятти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 тысяч кв. м на одном из производств в Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"06:45 (05:45 мск - ИФ) ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, огонь был локализован в 03:46 (02:46 мск).

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек.

"Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса", - приводятся в сообщении пресс-службы слова начальника регионального главка МЧС Олега Бойко.

По данным главы города Николая Ренца, работники завода были эвакуированы.

"Весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет (...) Тяжелые последствия, восстановить эту часть (предприятия - ИФ) будет очень сложно", - отметил Ренц в своем телеграм-канале.

По его словам, что тушение осложнялось тем, что в большинстве гидрантов не было воды из-за выбитого питания повысительного насоса.

"Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику (...) Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос", - уточнил Ренц.

Информация о возгорании поступила в 22:22 (21:22 мск). Горел покрасочный цех. Площадь, пройденная огнем, стремительно увеличилась, достигнув 20 тысяч кв. м, площадь обрушения составила 5 тысяч кв. м.

Для тушения пожара были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что инцидент произошел на предприятии "Феррони".

По данным региональной прокуратуры, по факту пожара проводится проверка.

Сообщалось, что завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа".