Подразделение Alibaba обещает крупные инвестиции в онлайн-платформу Taobao

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., объединяющее ряд платформ электронной коммерции, планирует крупные инвестиции в онлайн-площадку Taobao.

В марте 2023 года Alibaba провела реорганизацию операций, выделив в самостоятельные компании шесть подразделений, которые теперь имеют возможность привлекать финансирование и размещать собственные акции на открытом рынке.

Taobao Tmall Commerce Group, куда вошла часть операций Alibaba в сфере электронной коммерции, планирует "исторические по объему инвестиции, которые позволят расширить клиентскую базу", заявила главный исполнительный директор компании Труди Дай.

"Мы будем стимулировать создание контента во всех областях за счет гораздо более высоких инвестиций в контент, чем когда-либо ранее", - говорится в сообщении Taobao Tmall Commerce Group.

Кроме того, компания планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для помощи продавцам.

Глава Alibaba Дэниэл Чжан в марте сообщал, что компания планирует постепенно сокращать доли в выделенных компаниях. Уже тогда велись переговоры о проведении IPO в Гонконге логистического подразделения - Cainiao Network Technology Co., а также сети продовольственных магазинов Freshippo.

В мае в западных СМИ появилась информация, что подразделение Alibaba, объединяющее зарубежные операции компании в сфере электронной коммерции, в том числе бренды AliExpress и Lazada, рассматривает возможность проведения IPO в США.

Alibaba опубликует отчетность за первый квартал 18 мая.