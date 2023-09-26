Alibaba готовит размещение акций логистического подразделения в Гонконге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. сообщил, что намерен разместить акции своего логистического подразделения Cainao Smart Logistics Network в Гонконге. Компания получила соответствующее разрешение от Гонконгской фондовой биржи.

Alibaba планирует сохранить за собой более 50% акций Cainao после размещения, отмечается в сообщении. Детали планируемого размещения акций, включая его возможный размер и структуру, пока не определены.

Cainao станет одним из первых подразделений Alibaba, которое получит отдельный листинг, после реорганизации операций интернет-гиганта в этом году. Ранее Bloomberg сообщал, что объем размещения акций Cainao составит не менее $1 млрд. Среди инвестбанков, работающих над размещением, называются Citic Securities Co., Citigroup и JPMorgan Chase.

В марте 2023 года Alibaba провела реорганизацию операций, выделив шесть подразделений.