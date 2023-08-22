Китайский интернет-гигант Baidu во II кв. увеличил чистую прибыль на 43%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале на 43%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,21 млрд юаней ($718 млн), или 14,17 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с 3,64 млрд юаней, или 9,97 юаня на ADS, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых факторов прибыль на ADS составила 22,55 юаня против 15,79 юаня годом ранее.

Квартальная выручка повысилась на 15%, до 34,06 млрд юаней.

Эксперты, чьи оценки приводит издание Barron's, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Baidu на уровне 16,8 юаня на ADS при выручке в 33,3 млрд юаней. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль в 5,24 млрд юаней.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) во втором квартале увеличилась на 14%, до 26,4 млрд юаней, в том числе поступления в сегменте онлайн-маркетинга выросли на 15%, до 19,6 млрд юаней.

Доход принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI подскочил на 17%, до 7,8 млрд юаней.

ADR Baidu прибавляют в цене 4,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.