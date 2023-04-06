НСПК к концу 2024 года увеличит долю СБП в общем объеме платежей за товары и услуги до 25%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует к концу 2024 года увеличить долю Системы быстрых платежей (СБП) в общем объеме расчетов за товары и услуги с 6,4% до 25%. Эта задача указана в стратегии развития НСПК на 2023-2024 годы.

Кроме этого, до конца 2024 года планируется довести до 25% долю СБП в общем объеме розничных безналичных операций физических лиц, включая переводы по счетам граждан.

Согласно стратегии, для дальнейшего развития C2B-платежей (consumer-to-business) планируется доработка приложения СБПэй, в том числе внедрение в него инновационных сценариев оплаты с использованием NFC-технологии и биометрии.

НСПК также намерена развивать платежи физлиц в пользу государства (C2G, customer-to-government), а именно предоставить возможность оплаты через СБП на государственных порталах.

В целом планируется создание новых и развитие существующих сценариев оплаты, "соответствующих запросам и целям различных сегментов клиентов", отмечается в документе.

Как сообщалось, в дальнейшем НСПК займется развитием B2B-платежей (business-to-business) в СБП. Их внедрение станет обязательным для банков с 1 апреля 2024 года. Помимо этого, будет работать над созданием и развитием платформы лояльности для СБП.

Среди рисков при реализации стратегии НСПК отмечает тренд на консолидацию платежных сервисов и клиентов в экосистемах, выстраиваемых вокруг крупнейших банков и технологических компаний. Также подчеркивается рост киберугроз и возможность влияния внешних рисков на объекты критической инфраструктуры компании.

По данным НСПК, доля операций через СБП в IV квартале 2022 года выросла до 74% (950 млн операций) в общем объеме межбанковских переводов между физлицами (P2P-переводы с карты на карту), по сравнению с 43% (347 млн операций) в IV квартале 2021 года.

Всего в 2022 году через Систему быстрых платежей было проведено более 3 млрд операций на сумму 14,4 трлн рублей, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2021 годом (около 5 трлн рублей), следует из данных Банка России.