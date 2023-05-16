"АвтоВАЗ" сохраняет план выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" сохраняет план производства автомобилей Lada в 2023 году на уровне 400 тысяч штук. Продажи к середине мая преодолели отметку в 100 тысяч машин, сообщила компания.

По заявлению "АвтоВАЗа", его продажи с начала года по состоянию на 15 мая оказались на 8 тысяч единиц выше запланированных.

"Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, "АвтоВАЗ" подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей. В мае мы вывели сборку Lada Vesta на двухсменный режим - это позволит увеличить объем выпуска автомобилей в ближайшие месяцы. Коллектив "АвтоВАЗа" и предприятия-партнеры ведут постоянную работу по обеспечению стабильного производства автомобилей, ставя в приоритет неизменно высокий уровень качества", - сказал через пресс-службу президент компании Максим Соколов.

За январь-апрель 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал в стране 91 875 Lada, что было выше прошлогоднего результата за тот же период в 1,5 раза, в том числе за счет эффекта низкой базы.

Самой продаваемой моделью как среди Lada, так и в целом на российском рынке, остается Lada Granta - на машины этого семейства приходится около 70% продаж "АвтоВАЗа". При этом в производственной программе автопроизводителя ситуация меняется. Компания отмечает, что в ближайшее время планируется увеличить объемы выпуска Lada Vesta, и ежедневный темп сборки Granta и Vesta сравняется.

"АвтоВАЗ" выпускает на тольяттинской площадке версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, составляет 401,6 тысячи автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.