Ведущие менеджеры компаний S&P 500 накопили $8,9 млрд на пенсионных спецсчетах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Топ-5 представителей высшего руководства компаний из индекса S&P 500 на конец 2021 года держали $8,9 млрд на специальных пенсионных счетах без ограничений на размер не облагаемых налогами взносов, а в прошлом году тенденция лишь усугубилась.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Института политических исследований (Institute for Policy Studies, IPS) и американской некоммерческой организации Jobs With Justice.

"Двойной стандарт правительственных пенсионных льгот, который есть в нашем налоговом кодексе, дает преференции тем, кто меньше всего в них нуждается - богатым топ-менеджерам, - отмечается в докладе. - Рядовые сотрудники, которым доступны (традиционные пенсионные - ИФ) планы 401(k), жестко ограничены в том, сколько они могут отложить на свои золотые годы, не платя налоги. Пенсионные счета большинства топ-менеджеров крупных корпораций, в свою очередь, ограничений по отсрочке налогов не имеют".

Все взносы на специальные пенсионные счета, открытые в рамках так называемых неквалифицированных планов (nonqualified plans), которыми пользуются CEO, не облагаются подоходным налогом до их снятия, тогда как в рамках традиционных 401(k) в этом году не облагаются лишь $22,5 тысячи ($30 тысяч для работников от 50 лет). Налог на инвестиционный доход по специальным счетам по мере его накопления не уплачивается.

"У людей в голове не укладывается разница в зарплатах CEO и работников. Но разница между их пенсионными льготами намного больше", - отмечает один из авторов доклада Сара Андерсон.