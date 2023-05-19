Банк России выступил против редомициляции в САР из любой юрисдикции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал предложение разрешить всем зарубежным структурам отечественных бизнесменов инкорпорироваться в российских специальных административных районах (САР), сообщил источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора.

Межведомственная дискуссия на этот счет идет в связи с подготовкой отзыва правительства на внесенный в Госдуму группой депутатов законопроект, который позволяет зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в САР дочерние структуры под обязательство в течение года передать им активы на сумму не менее 800 млн рублей. Этот механизм назван процедурой инкорпорации, по внесенной версии проекта он должен быть доступен иностранным компаниям, для которых редомициляция "не предусмотрена или запрещена личным законом" и которые при этом имели на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции.

Минэкономразвития предложило на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению расширить круг компаний, которые смогут воспользоваться новым механизмом. На Петербургском международном юридическом форуме первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил о планах разрешить инкорпорацию в САР и иностранным структурам без листинга на бирже, а также предоставить такую возможность для перевода активов из любой юрисдикции, а не только из той, которая ее запрещает.

Эти предложения Минэкономразвития включило в проект отзыва правительства на упомянутый законопроект, рассказал источник "Интерфакса". Однако ЦБ выступил против последней идеи. По мнению регулятора, право на инкорпорацию должно предоставляться исключительно в том случае, если редомициляция иностранной компании не предусмотрена ее личным законом или запрещена им, рассказал источник. Соответствующее замечание из проекта отзыва необходимо исключить, пересказал собеседник "Интерфакса" позицию Банка России.

Регулятор также выступил против включения в отзыв еще двух идей Минэкономразвития, которые озвучил Торосов. Первая из них - это введение механизма, когда на основании судебного решения российские компании смогут платить дивиденды или распределять прибыль не в пользу контролируемых иностранных компаний (КИК), имеющихся в цепочке владения, а напрямую конечным бенефициарам-резидентам РФ.

Вторая - расширение возможностей для управления российским юридическим лицом, минуя в цепочке владения иностранные компании. В частности, министерство предлагает снизить с 50% до 30% порог участия российских бенефициаров в КИК, позволяющий им сейчас напрямую получить под непосредственное управление долю в отечественных компаниях, которые принадлежат им сейчас через структуры в "недружественных" юрисдикциях.

ЦБ же напоминает, что законодательные инициативы на этот счет должны быть подготовлены к осени 2023 года (это предусмотрено планом реализации мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию). Они требуют детальной проработки, отмечает регулятор.