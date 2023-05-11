Перевести активы в САР из-за границы смогут и непубличные компании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Право на перевод активов в российские специальные административные районы (САР) путем создания новой компании смогут получить иностранные структуры и без листинга на бирже. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Механизмом для формирования в САР таких компаний "с нуля мы точно сейчас будем заниматься", сказал Торосов. Такая инициатива "лежит на столе", добавил он.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, который разрешает создание новых российских организаций в форме международных компаний (МК) в САР при условии передачи им активов иностранных учредителей. В законопроекте этот механизм назван процедурой инкорпорации. В нем говорится, что учредителем создаваемой МК сможет стать имевшая на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции иностранная структура, для которой редомициляция в САР "не предусмотрена или запрещена личным законом иностранной организации". Обязательное условие для инкорпорации: иностранный учредитель в течение года будет должен передать МК свои активы, имевшиеся на момент ее регистрации, но не менее чем на 800 млн рублей.Однако изменения могут оказаться более широкими, чем предложенные депутатами.

"Мы поняли, что нужно убрать требование к листингу ценных бумаг иностранных юрлиц для того, чтобы они могли переехать, инкорпорировать. Не нужно это ограничение", - сказал Торосов.

Кроме того, министерство считает, что такая возможность должна быть представлена для перевода активов из любой юрисдикции, а не только из той, которая такую возможность не предоставляет.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Количество резидентов районов резко стало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций, до этого резиденты появлялись в них медленно – в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года – 36. По данным Минэкономразвития, сейчас число резидентов САР достигло 190, еще около 40 заявок на перерегистрацию находится в работе.