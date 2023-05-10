Думский комитет поддержал проект о новом способе перевода активов в САР из-за границы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в российских специальных административных районах (САР) дочерние структуры с передачей им активов.

Этот документ (№337661-8) в середине апреля внесли в Госдуму председатель этого комитета Сергей Гаврилов, его первый заместитель Сергей Тен, первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и ряд других депутатов.

Возможность редомицилироваться в спецрайоны на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область) иностранные компании получили в 2018 году. Но в ряде случаев редомициляция оказалась невозможна или существенно затруднена из-за введенных "недружественными" странами ограничительных мер.

В связи с этим депутаты предложили "расширить правовые возможности" для перерегистрации компаний в САР, а именно разрешить создание новых российских организаций в форме международных компаний (МК) в САР при условии передачи им активов иностранных учредителей, сообщил журналистам Гаврилов.

В законопроекте этот механизм назван процедурой "инкорпорации". В нем говорится, что учредителем создаваемой МК сможет стать имевшая на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции иностранная структура, для которой редомициляция в САР "не предусмотрена или запрещена личным законом иностранной организации". Обязательное условие для инкорпорации: иностранный учредитель в течение года будет должен передать МК свои активы, имевшиеся на момент ее регистрации, но не менее чем на 800 млн рублей.

Гибкое корпуправление

Одновременно законопроект делает более гибким корпоративное управление во всех МК, вне зависимости от процедуры их создания. Многие вопросы могут быть урегулированы по выбору учредителей на уровне устава МК "для сохранения или воссоздания действующих в иностранных юридических лицах либо на уровне учредителей правил корпоративного управления", поясняют авторы инициативы. При этом для работы инкорпорировавшиеся МК смогут избрать иностранное право своего иностранного учредителя.

Уставом МК могут быть предусмотрены различные классы членов совета директоров и правлений с разными сроками и объемом полномочий, включая право вето по определенным вопросам.

Помимо предоставления свободы в выборе множества опций в корпуправлении МК, авторы законопроекта предлагают дать их учредителям дополнительные гарантии, что их права не ухудшатся в случае изменений законодательства. Проект запрещает их ограничивать: в отношении МК должны будут применяться действовавшие на момент ее регистрации положения гражданского законодательства, указано в проекте. Например, нельзя будет изменить требования к кворуму или числу голосов для принятия решений.

Впрочем, у правового управления Госдумы есть сомнения в работоспособности этой нормы. Думские юристы обратили внимание на то, что эта гарантия не должна распространяться на случаи, когда ограничения принимаются в целях защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Поскольку в соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничения гражданских прав могут устанавливаться федеральным законом или иным- нормативным правовым актом только в указанных выше целях, данная оговорка по существу исключает возможность практического применения указанного положения проекта", - говорится в заключении правового управления.