ВТБ начал принимать "замещающие" бонды в качестве обеспечения маржинальных сделок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ начал принимать "замещающие" облигации в качестве обеспечения маржинальных сделок клиентов на брокерском обслуживании, сообщил банк.

Новая возможность позволит привлекать средства в рамках услуги маржинального кредитования под обеспечение более широкого спектра инструментов и увеличит покупательную способность владельцев "замещающих" облигаций, говорится в сообщении. Кроме того, функционал может быть применен в рамках торговых стратегий, использующих заемные денежные средства.

Облигации принимаются в обеспечение как на обычных брокерских счетах, так и на ИИС.

"Мы видим растущий спрос со стороны наших клиентов к этому инструменту, поэтому считаем, что использование этих бумаг в качестве обеспечения для сделок с "плечом" будет востребовано инвесторами", - отметил через пресс-службу руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

"Замещающие" облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. До последнего времени выпуск этих облигаций был одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

"Замещающие" облигации номинированы в валюте, но все выплаты по ним производятся в рублях, параметры таких бондов должны совпадать с параметрами замещаемого выпуска.