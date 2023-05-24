После пожара "Феррони" вернется к плановым показателям не раньше чем через 6 месяцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Завод по производству дверей в Тольятти "Феррони", на котором в начале мая произошел крупный пожар, готовит антикризисный план и ведет переговоры с кредиторами.

Предприятие отмечает, что выход на плановые показатели возможен только в срок около 6 месяцев и только при наличии свободных средств, которые могут быть направлены на финансирование закупки материалов, ремонт, релокацию и запуск оборудования, а также набор персонала.

Об этом представители завода сообщили организатору выпусков облигаций эмитента - компании "Юнисервис капитал".

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "Феррони" общим объемом 650 млн рублей с погашением в 2025 году. Ранее АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу ООО "Феррони", что предполагает возможное понижение рейтинга.

Как отметил представитель эмитента, сейчас идет подготовка к перезапуску производства на базе завода в Йошкар-Оле, а также установление договоренностей со всеми кредиторами группы компаний и формирование резервов для финансирования перезапуска производства, а также привлечение органов власти и институтов поддержки.

"Точная оценка понесенного материального ущерба будет произведена после обеспечения доступа представителей ООО "Феррони Тольятти" к месту происшествия. В настоящее время ввиду наличия риска обрушения кровли такого доступа нет. Недвижимое имущество, сырье и готовая продукция были застрахованы в пользу ООО "Феррони Тольятти", оборудование, представленное на производственной площадке и находящееся в лизинге, - в пользу лизинговой компании "Дельтализинг". Возможность получения страховых выплат будет определена после обнародования акта, составленного специалистами МЧС", - сообщил представитель эмитента.

По его словам, страховые выплаты могут перекрыть понесенный ущерб в части пострадавшего сырья и готовой продукции, компенсировать потери по договорам лизинговым компаниям и частично стоимость самого объекта недвижимости. При этом выплаты не способны компенсировать все потери группы компаний, возникшие в результате полной остановки производства дверей в Тольятти, добавил он. Но средства, своевременно в полном объеме полученные по страховке, могут быть направлены на организацию перезапуска производства в Йошкар-Оле, что в конечном счете позволит продолжать обслуживать имеющуюся задолженность перед банками, лизинговыми компаниями и держателями облигаций, считают в компании.

Кроме того, по словам представителя эмитента, компании группы ведут переговоры со всеми кредиторами на предмет возможности пересмотра условий обслуживания выданных кредитов, в том числе о возможности отсрочки выплат процентов и погашений, предусмотренных графиками платежей на срок до 6 месяцев. Так, отметил он, предварительные договоренности достигнуты в отношении Сбербанка, "Сбербанк факторинга", Юг-инвестбанка, Росдорбанка, Металлинвестбанка, "Факторинговой компании Русского севера", Ак барс банка (факторинг). "Прогресс есть в договоренностях с Росэксимбанком, который 15 мая заблокировал, а позже разблокировал поступления от экспортной выручки ООО "Феррони Тольятти" и в настоящий момент рассматривает вопрос о реструктуризации задолженности, пока на срок до 3 месяцев", - добавили в компании.

Представители эмитента отмечают наибольшие риски для реализации стратегии компании по восстановлению с несколькими кредиторами: Промсвязьбанком (решение о реструктуризации кредита с плановым погашением в мае и июне не принято), банком "Россия" (факторинг по закупке металла - не принято решение о перемещении открытых лимитов с ООО "Феррони Тольятти" на ООО "Феррони Йошкар-Ола") и ООО "Совкомбанк факторинг" (остается заблокированным факторинг на закупку материалов, необходимых для производства дверей).

Пожар в покрасочном цехе на тольяттинском заводе "Феррони" начался 13 мая. Огонь нанес ущерб имуществу предприятия на площади 20 тысяч кв. м, кровля обрушилась на площади 5 тысяч кв. м. Предварительной причиной пожара считается нарушение технологического процесса. По факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа".

По данным ЕГРЮЛ, собственником ООО "Феррони Тольятти" является Евгений Кузнецов.