Сбербанк готов обсуждать с "Феррони" судьбу долга

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк, ранее выпустивший уведомление о намерении инициировать банкротство одной из компаний группы "Феррони", готов продолжать рассматривать варианты недефолтного урегулирования долга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

11 сентября на "Федресурсе" было опубликовано сообщение АБ "Россия" о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Феррони" (эмитент облигаций), ООО "Феррони Тольятти" и ООО "Феррони Йошкар-Ола" (оба - поручители по выпускам облигаций). В тот же день такое же заявление вышло от Сбербанка, последний подавал его в адрес ООО "Феррони Йошкар-Ола".

В Сбербанке заявили, что заявление вслед за банком "Россия" подали вынужденно.

"Банком "Россия" 11 сентября 2023 года на ЕФРСБ были опубликованы сообщения о намерениях по обращению в арбитражный суд с заявлениями о признании компаний группы "Русский сезон" (предыдущее название группы компаний "Феррони" - ИФ) банкротами. В связи с чем Сбербанк в целях защиты своих интересов был вынужден опубликовать аналогичные намерения по ООО "Феррони Йошкар Ола", - уточнили в банке.

Переговоры с кредиторами о судьбе группы компаний продолжаются с мая, когда на тольяттинском заводе "Феррони" произошел крупный пожар. В компании "Интерфаксу" также заявили, что уведомление от Сбербанка было вынужденным, поскольку тот является крупнейшим кредитором "Феррони".

В четверг на уведомления банков отреагировало АКРА. Агентство установило по рейтингу ООО "Феррони" статус "рейтинг на пересмотре - негативный", что предполагает возможное понижение рейтинга. В сообщении АКРА уточняется, что к понижению рейтинга могут привести ухудшение оценок факторов финансового риск-профиля в случае изменения операционной деятельности или исполнения обязательств в рамках выданного поручительства, а также дальнейшее развитие сценария с банкротством компании. После пожара рейтинг компании был понижен АКРА до уровня B+(RU), прогноз "развивающийся".

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "Феррони" общим объемом 650 млн рублей с погашением в 2025 году. До сих пор все обязательства по облигациям продолжали исполняться вовремя и в полном объеме.

Завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа". Группа присутствует во всех регионах России, а обособленные подразделения открыты в 24 городах страны. Основное юридическое лицо группы - ООО "Феррони", реализует продукцию на внутреннем рынке (а также в странах СНГ) и является эксклюзивным дистрибьютором китайских производителей дверей в России.