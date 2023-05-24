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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Банки обяжут согласовывать с ЦБ РФ закупку не только ПО, но и IT-оборудования

Банки обяжут согласовывать с ЦБ РФ закупку не только ПО, но и IT-оборудования
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект, который наделяет Банк России правом согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на закупку отечественного программного обеспечения. В него добавили норму о согласовании также закупок радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Законопроект № 164428-8 был внесен в парламент в июле 2022 года группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

В соответствии с законопроектом для обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг ЦБ наделяется полномочиями согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения. В поправках, предложенных Аксаковым, в перечень согласований была включена закупка отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу со дня официального опубликования, но депутаты предложили перенести срок вступления и установить его на уровне 90 дней после официального опубликования, для подготовки участников рынка к нововведениям.

В ноябре 2022 года законопроект в первоначальной редакции был принят в первом чтении.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 30 мая.

Банк России Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев
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