ЦБ РФ сохраняет сигнал по ставке и будет оценивать целесообразность ее повышения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): при усилении инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Сигнал 28 апреля остается полностью актуальным", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг.

Регулятор в апреле усложнил формулировку сигнала по ДКП, содержательно оставив его неизменным. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - говорилось в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке 28 апреле. Тогда ЦБ ключевую ставку сохранил на уровне 7,5%.