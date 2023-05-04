Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая ускорилась до 0,19%

Годовая инфляция - в районе 2,4-2,5%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 25 апреля по 2 мая составила 0,19% после 0,10% с 18 по 24 апреля, 0,04% с 11 по 17 апреля, 0,11% с 4 по 10 апреля, 0,13% с 28 марта по 3 апреля, сообщил в четверг Росстат.

Ускорение недельной инфляции отчасти объясняется "лишним" праздничным днем - в расчет попал период в 8 дней вместо традиционных 7 дней, индексаций тарифов на городской транспорт с 1 мая в ряде регионов, началом роста цен на бензин после длительного периода их стабильности, значительным удорожанием отечественных легковых автомобилей, ростом стоимости проживания в санаториях и пансионатах (на майские праздники).

С начала месяца цены ко 2 мая поднялись на 0,05%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,18%.

Из недельных данных за апрель (оценку за месяц Росстат опубликует только 12 мая) и первых двух дней мая следует, что годовая инфляция на 2 мая была в районе 2,4-2,5% (более точную оценку можно будет дать только после выхода данных Росстата за апрель) после 2,5% на 24 апреля и 3,51% на конец марта.

Детали

Цены на плодоовощную продукцию при этом снизились впервые с середины марта. С 25 апреля по 2 мая эта продукция стала дешевле на 0,8% (неделей ранее подорожала на 0,9%), в том числе на огурцы цены снизились на 8,0%, помидоры - на 4,4%, свеклу столовую - на 0,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 14,5%, лук репчатый - на 10,5%, морковь - на 4,7%, яблоки - на 0,7%, бананы - на 0,2%, картофель - на 0,1%.

За период с 25 апреля по 2 мая выросли цены: на баранину - на 2,1%, сахар-песок - на 0,9%, мясо кур - на 0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,7%, колбасы вареные, рис - на 0,5%, рыбу мороженую - на 0,4%

Снизились за неделю цены на яйца куриные - на 1,0%, крупу гречневую - на 0,6%, пшено - на 0,3%, молоко стерилизованное и творог - на 0,2%.

Цены на смартфоны выросли на 2,6%, легковые автомобили отечественные - на 1,3%, доски обрезные - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 1,9%, санатории - на 0,8%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 0,4%, троллейбусе и трамвае - на 0,2%

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла за неделю на 0,2% (неделей ранее снизилась на 2,3%).

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

ЦБ при этом понизил прогноз по инфляции на 2023 год до 4,5-6,5% с 5-7% в февральской версии прогноза, отметив

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.