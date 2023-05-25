В РСХБ спрогнозировали рост рынка органической продукции РФ на 10-12% в год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок органической продукции в РФ в ближайшее время будет расти на 10-12% в год, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка со ссылкой на оценки аналитиков этой кредитной организации.

Для поддержки проектов по развитию органического производства банк учредил фонд "Органика". С 2021 года объем финансирования производителей органической продукции составил 9,4 млрд рублей. В 2022 году прошел конкурс на возмещение затрат по сертификации органической продукции: 19 производителей получили гранты банка на сумму 4,2 млн рублей.

Вопросы развития органического производства в РФ в четверг обсуждались на Невском экологическом форуме в Санкт-Петербурге. По данным Роскачества, в настоящее время в реестр производителей органики включены 160 производителей, выдано 258 сертификатов на выпуск органической продукции.

Предполагается, что в дальнейшем отрасль будет работать в соответствии со стратегией, разработанной Минсельхозом и рассчитанной до 2030 года.

Как заявил на форуме статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, в настоящее время проект стратегии находится в правительстве. "Надеемся, что в скором времени она будет принята", - сказал он.

Как сообщалось, базовый сценарий проекта предусматривает рост производства органической продукции к 2030 году до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4 млн 292 тыс. га с 655,5 тыс. га. Объем потребления органической продукции к 2030 году достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей, экспорт - 27,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей соответственно. Предполагается также, что доля импорта в общем объеме российского рынка органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году.

Базовый сценарий подразумевает реализацию системных мер поддержки отрасли со стороны государства. Речь, в частности, идет о запуске механизмов приоритетного государственного и муниципального заказа органических продуктов для питания в социальных и образовательных организациях, поддержке стартапов и внедрении новых органических технологий (создании агропроизводственных кластеров), реализации образовательных программ по обучению специалистов органического сельского хозяйства.

Объем инвестиций, необходимый для обеспечения прогнозируемых темпов роста отрасли, увеличится с 1,6 млрд рублей в 2022 году до 11,3 млрд рублей в 2030 году (суммарно за 2022-2030 годы составит 59 млрд рублей).

В 2021 году рынок органической продукции в РФ оценивался в 24,4 млрд рублей (в том числе 15,3 млрд рублей - импортная продукция, сертифицированная зарубежными органами сертификации). В 2010-2014 годах этот сегмент российского рынка показывал достаточно интенсивный рост - в среднем на 10% в год, но в 2015-2016 годах темпы прироста снизились до 4% в год. В период с 2017 по 2019 годы рост восстановился до 8-10% ежегодно.

По экспертным оценкам, доля отечественной продукции на российском рынке органических товаров в 2021 году составила 37%, а в некоторых массовых сегментах - меньше. Остальную часть занимает импорт, сертифицированный за рубежом.