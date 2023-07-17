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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В России утверждена стратегия развития производства органической продукции до 2030 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило стратегию развития производства органической продукции до 2030 года.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, Минсельхозу поручено представить план мероприятий по реализации стратегии в течение 6 месяцев.

Стратегия нацелена на опережающее развитие производства и потребления органической продукции, сбалансированное развитие ее внутреннего рынка и экспорта, внедрение и использование передовых научно-технических разработок в области органического сельского хозяйства и стимулирование предпринимательства в сфере производства органической продукции, отмечается в документе.

"В России на сегодняшний день органическое продовольствие и сельскохозяйственное сырьё выпускают в 47 регионах. Производители поставляют на рынок крупу, муку, детское питание, консервы и соки, мясо и молоко, орехи и ягоды, овощи и фрукты, корма, а также ряд других товаров. Их производство последовательно растёт в среднем на 8-10% ежегодно. Но пока доля органической продукции отечественного агробизнеса на внутреннем рынке составляет менее половины от общего объема", - напомнили в пресс-службе правительства.

В соответствии с утвержденной стратегией, объем конечного производства органики к 2030 году должен вырасти до 114,5 млрд рублей (по итогам 2021 года - 9,1 млрд рублей). Предполагается, что ежегодный прирост производства составит 20,7%, в то время как в 2021 году показатель составлял 13,3%.

Предполагается, что объем потребления органической продукции к 2030 году в стране достигнет 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году, экспорт - 27,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей соответственно. Предполагается также, что доля импорта в общем объеме российского рынка органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году.

Целевые страны по экспорту органической продукции - Китай, Персидский залив, Юго-Восточная Азия и страны ближнего зарубежья.

Объем инвестиций, необходимый для обеспечения прогнозируемых темпов роста отрасли, увеличится с 1,6 млрд рублей в 2022 году до 11,3 млрд рублей в 2030 году (суммарно за 2022-2030 годы - 59 млрд рублей), говорится в документе.

В стратегии напоминается, что закон "Об органической продукции" вступил в силу с 1 января 2020 года. По состоянию на I квартал 2023 года в России действовало 16 органов сертификации, аккредитованных Росаккредитацией. Кроме того, российских производителей в 2021 году сертифицировали 15 зарубежных сертификационных организаций по зарубежным органическим стандартам.

Минсельхоз Правительство
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